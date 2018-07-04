РИАМО - 4 июл. В столице вручили первые премии в области архитектуры и градостроительства в честь Дня архитектора, лауреатами стали 17 специалистов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Четвертого июля 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин впервые вручил премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства. Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства», — говорится в сообщении.

Реализация проектов также должна отвечать решению задач по формированию комфортной городской среды и способствовать перспективному развитию строительной отрасли в Москве.

Ранее лучшие архитектурные проекты отмечались премией города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Архитектура и дизайн».

Премия присуждается ежегодно в канун Дня архитектора (отмечается 1 июля) в количестве до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая.

«Премия присуждается автору или коллективу авторов, состав которого не должен превышать пять человек. Во втором случае денежная часть премии делится между авторами поровну. Номинанты на соискание первой в истории премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства были выбраны из 1,5 тысяч проектов, получивших свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительных решений (АГР) в 2017 году. На победу в каждой из пяти номинаций претендовало от трех до шести проектов», — добавляется в сообщении.

Лауреатами премии стали 17 специалистов в составе пяти творческих коллективов. В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины» победили работники ООО «Бюро», в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома экономкласса (стандартное жилье)» — работники ОАО «Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4», в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома повышенной комфортности» — работники ООО «Архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры».

Кроме того, в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта офисного и административного назначения» премии получили работники ООО «Проект СПиЧ», а в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта общественного назначения» — работники ООО «АБ «Рождественка».