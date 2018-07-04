РИАМО - 4 июл. Двухэтажное промышленное здание общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, на котором будут осуществлять производство изделий из пластмасс, построят в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственного здания, которое будет возведено на улице Промышленная в Дмитрове», - говорится в сообщении.

Площадь двухэтажного здания составит 1,5 тысячи квадратных метров, на объекте будет осуществляться производство изделий из пластмасс. На прилегающей территории оборудуют парковку для автомобилей.

Застройщиком выступает ООО «АЛЬФА–СИЛТЭК». Финансирование будет происходить за счет собственных средств инвестора. Плановое завершение работ — во втором квартале 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано более 50 рабочих мест.