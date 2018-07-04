РИАМО - 4 июл. Первого заместителя руководителя департамента образования столицы Михаила Тихонова уволили с его должности в связи с выходом на пенсию, соответствующее распоряжение мэра Москвы опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Освободить Тихонова Михаила Юрьевича от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента образования города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 17 июля 2018 года по собственной инициативе», — говорится в документе.

В распоряжении добавляется, что Тихонов освобождается от своей должности в связи с выходом на пенсию.

Тихонов занимал пост первого замруководителя департамента образования столицы с 2009 года.