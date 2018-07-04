РИАМО – 4 июл. Минздрав России отказал главе комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву в признании Москвы городом-курортом, министерство апеллирует, в частности, к качеству жилья в спальных районах, сообщает в среду «Интерфакс».

В конце мая Дегтярев сообщил, что направил в Минздрав запрос о признании Москвы городом-курортом.

«Пока не хотят присваивать статус города-курорта. На этой неделе я получил письмо», – сказал Дегтярев.

По его словам, Минздрав в своем ответе пожаловалось на качество жилья в спальных кварталах. Дегтярев также считает, что для того, чтобы столицу признали городом-курортом, необходимо очистить Москву-реку.

«Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем. При этом комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура», – сказал глава комитета.

По его словам, «нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта».

«Нужно инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века еще при нашей жизни. А проведение чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, так что повод для рассмотрения заявки на город-курорт имеется», – заявил Дегтярев.