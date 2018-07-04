РИАМО - 4 июл. Мобильное приложение с картой и различной полезной информацией стало доступно для посетителей столичного парка «Зарядье», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Зарядье» запустило мобильное приложение на русском и английском языках. В нем есть интерактивная карта, возможность купить билеты и узнать о ближайших выставках, лекциях и концертах в парке. А еще маршруты для прогулок по столице», – написал Собянин «ВКонтакте».

Приложение уже доступно для скачивания в Android и iOS. В поиске достаточно ввести слово — «Зарядье». Приложение представлено на русском и английском языках. Чтобы воспользоваться им, нужен мобильный интернет или Wi-Fi.

Пользователи приложения также найдут в нем подробную информацию о растениях, которые высажены на территории «Зарядья». В мобильном каталоге представлено около 150 видов представителей флоры. В разделе «История Зарядья» можно изучать историю древнейшего района Москвы и парка. В разное время в Зарядье располагались торговые ряды, посольский квартал и даже трущобы, прежде чем здесь построили природно-ландшафтный парк.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки.

Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.