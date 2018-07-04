РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. За июнь во время летней оздоровительной кампании более 3,4 тысяч детей городского округа Люберцы отдохнули в лагерях дневного пребывания, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В июне (2018 года – ред.) в городском округе Люберцы прошла детская оздоровительная летняя кампания. Всего в 2018 году работало 39 лагерей дневного пребывания детей. В них смогли отдохнуть более 3 400 школьников в возрасте от 7 до 15 лет», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в школьных лагерях были организованы отряды по спортивному, краеведческому, техническому, художественно-эстетическому, экологическому, хореографическому направлениям. Кроме того, некоторые воспитанники были ответственны за профилактику безопасности дорожного движения. С ребятами работали опытные и профессиональные воспитатели.

«В летний период также запланированы отдых и оздоровление 15 воспитанников школы-интерната «Наш дом» и 157 детей, оставшихся без попечения родителей. Всего летом отдохнут 13 800 детей. На эти цели предусмотрено финансирование более 17,6 миллионов рублей, из бюджета округа – более 15,2 миллионов рублей, внебюджетные средства – свыше 2,4 миллионов рублей», – пояснил Ружицкий.