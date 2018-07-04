РИАМО – 4 июл. Большинство кандидатов на пост мэра Москвы сами отказались от дальнейшего участия в выборах, прием документов на регистрацию претендентов в столице уже завершился, сообщает в среду «Интерфакс».

«Двадцать шесть кандидатов из 33 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став предоставлять документы», - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он добавил, что кандидат Сергей Троицкий, лидер группы «Коррозия металла», подал заявление о том, что собранные им в достаточном количестве подписи муниципальных депутатов и избирателей были уничтожены утром 3 июля Никитой Джигурдой, который также пытался выдвинуться в мэры. Из-за этого Троицкий попросил продлить срок принятия документов или зарегистрировать его без них.

Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы 2 июля. Документы на регистрацию комиссия принимала до вечера 3 июля. Как отмечается в сообщении, до этого времени шесть кандидатов представили документы на регистрацию, пять из которых собрали необходимое число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии «Союз горожан», экс-глава строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.