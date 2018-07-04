РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Жители подмосковного Подольска отправили на портал «Добродел» более 2 тысяч предложений по ремонту дорог в городском округе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На портале «Добродел» в разделе «Дороги 2019» с 7 июня по 31 июля проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству автодорог на 2019 год. На портале отмечено более 35 тысяч участков региональных и муниципальных дорог. Каждый пользователь может проголосовать за одну из них, а также оставить неограниченное количество комментариев. Для этого необходимо выбрать свой муниципалитет, отметить на карте участок дороги и предложить виды работ.

«Самыми активными оказались жители городского округа Шатура, которые направили свыше 3 тысяч предложений, жители Подольска — более 2 тысяч предложений, городского округа Зарайск — около 1,8 тысяч предложений, городского округа Клин — более 1,6 тысяч предложений», - говорится в сообщении.

Всего на портал поступило свыше 42,5 тысяч предложений и комментариев по ремонту и благоустройству автомобильных дорог на 2019 год.

Направить предложения и оставить комментарии можно не только по ремонту региональных и муниципальных дорог, но и по ликвидации пробок, переводу дороги из грунтовой в асфальтобетонную, строительству тротуаров и так далее. Все предложения будут переданы балансодержателям дорог и ответственным организациям. По результатам анализа наиболее популярные предложения будут выставлены на голосование и реализованы в 2019 году.

Сбор предложений и голосование на портале «Добродел» проводится уже второй год подряд. С 2017 по 2018 годы жители определили ремонт 730 дорог Подмосковья протяженностью более 1 200 километров.