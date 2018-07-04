РИАМО - 4 июл. Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома (корпус №3) со встроенным детским садом на улице Игнатьевская в городском округе Звенигород, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Согласно проекту, площадь корпуса №3 составляет 12 333 квадратных метра. Дом рассчитан на 180 квартир, из них: 91 однокомнатная, 54 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. Проверка по извещению об окончании строительства жилого дома завершится 12 июля», – говорится в сообщении.

Во встроенных нежилых помещениях предусмотрен детский сад на 32 места с детскими игровыми комнатами, спальнями, столовой, медицинским кабинетом. Часть нежилых помещений предназначена под размещение предприятий торговли и сферы услуг, говорится в сообщении.

На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, беговая дорожка, также будут обустроены тротуары, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.