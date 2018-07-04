РИАМО - 4 июл. Подмосковный спортсмен Иналбек Шариев завоевал серебряную медаль на первенстве мира по спортивной борьбе, которое идет в Хорватии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Загребе 2 июля стартовало первенство мира по спортивной борьбе среди юношей. В крупнейшем турнире за право назваться сильнейшим сражались лучшие атлеты со всей планеты.

«Борец из Подмосковья Шариев Иналбек не заметил сопротивления со стороны оппонентов и добрался до финала турнира в весовой категории до 65 килограммов. В главной схватке россиянин встретился с азербайджанским спортсменом Тураном Байрамовым», – говорится в сообщении.

В упорной борьбе со счетом 4:1 победу одержал спортсмен из Азербайджана. Иналбек Шариев стал серебряным призером первенства мира по спортивной борьбе.

Престижные соревнования по трем видам спортивной борьбы будут проходить в столице Хорватии до 8 июля.

«Школа борьбы в России – одна из сильнейших в мире. В прошлом году наша команда завоевала на мировом первенстве 24 медали. Эта статистика говорит о многом. Отрадно, что копилку наград главной команды пополняют и борцы из Московской области. Иналбек Шариев продемонстрировал феноменальный уровень подготовки на текущем мировом турнире. Серебро – отличный результат», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.