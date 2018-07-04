РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. В многофункциональном центре (МФЦ) Балашихи начались занятия по обучению работе с порталом госуслуг, на мероприятии жители горокруга познакомятся с процессом регистрации и с подачей документов в электронном виде, сообщил директор учреждения Дмитрий Толмачев.

«Вместе с администрацией Балашихи у нас возникла идея в Многофункциональном центре Балашихи проводить занятия по обучению жителей работе с порталом государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru. Чтобы привлечь жителей, давали объявление. Уже провели первое занятие, на которое пришли около 15 человек. Считаем, что такие уроки необходимы, ведь многие граждане не умеют получать госуслуги в электронном виде», – сказал Толмачев.

Он объяснил, что занятия с жителями проводили специалисты МФЦ. В ходе обучения они показали, как зарегистрироваться на портале, объяснили, как подавать документы в электронном виде.

Занятия в МФЦ Балашихи будут идти до конца 2018 года. В июле обучение будет проходить по вторникам в 19:00 в центральном офисе МФЦ на улице Советской, дом 4. В микрорайоне Железнодорожный научится работе с порталом можно по четвергам в 19:00 по адресу: улица Советская, дом 57.