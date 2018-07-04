РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. На областном празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, который пройдет в Люберцах 8 июля, семейным парам вручат медаль «За любовь и верность», говорится в сообщении отдела организационной и информационной работы ГУ ЗАГС Московской области.

«Областной праздник «День семьи, любви и верности» пройдет 8 июля на территории Храма Преображения Господня в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, дом №117. Начало мероприятия в 13:00. На этом празднике 10 семейным парам будет вручена медаль «За любовь и верность». Участников и гостей мероприятия ожидают музыкальные сюрпризы», - говорится в сообщении.

В преддверии всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности в Подмосковье более 1 200 пар планируют зарегистрировать брак. Во всех органах ЗАГС Московской области пройдут чествования молодоженов, юбиляров семейной жизни. В этом году медалью «За любовь и верность» будут награждены 68 семейных пар Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, достойно воспитавших детей, внесших огромный вклад в общественную жизнь.

«Во все времена в любом возрасте любовь и семья остаются важнейшими человеческими ценностями. Пусть для каждого этот праздник станет хорошим поводом уделить внимание родным и близким, почувствовать себя по-настоящему счастливым», - подчеркнула начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

По ее словам, всероссийский праздник «День семьи, любви и верности» по своей природе уникален, ведь он соединяет в себе светское и духовное начало, поэтому на торжественные мероприятия в органы ЗАГС Московской области приглашены благочинные округов Московской епархии. Символом этого замечательного праздника стал прекрасный, скромный и нежный цветок русских полей – белоснежная ромашка.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были в XVI веке канонизированы. Они считаются покровителями семьи и брака.