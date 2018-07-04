РИАМО - 4 июл. В Подмосковье обнаружили около 73 тысяч нарушений жилищного законодательства за шесть месяцев года, больше всего нарушений касается технической эксплуатации жилищного фонда, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

За полгода сотрудники ведомства провели 44,79 тысячи проверок многоквартирных домов в регионе.

«В результате проверок выявлено 72,98 тысячи нарушений. Наибольшее их количество – 58,52 - традиционно связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Вслед за этим идут нарушения порядка расчета платы за коммунальные услуги, некачественное предоставление коммунальных услуг населению, несоблюдение требований законодательства о раскрытии информации», - говорится в сообщении.

За это же время инспекторы выявили почти 400 случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. Это прежде всего самовольные переустройства и перепланировки, а также использование квартир не по назначению.

По фактам выявленных нарушений рассмотрели 5,56 тысячи административных дел. В результате наложения штрафных санкций на нарушителей жилищного законодательства в бюджет Московской области поступило 156,407 миллиона рублей.

«Хочу подчеркнуть, что управляющим организациям, в работе которых были выявлены нарушения, оказывается методическая помощь. Инспекторы проводят разъяснительную работу по применению нормативных, законодательных документов, которые касаются вопросов управления и эксплуатации многоквартирных домов», - отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.