РИАМО - 4 июл. Кандидат от партии «Альянс зеленых» Лилия Белова предоставила в Избирательную комиссию Московской области подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований для регистрации кандидатом на выборы губернатора Подмосковья, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Программа очень простая, всего у нас пять целей, пять шагов. Это, прежде всего, национализация полигонов, второй пункт - очищение рек, их реабилитация. Третий пункт - это восстановление лесов и прекращение незаконной вырубки», - сказала журналистам Белова.

Она также добавила, что предвыборная программа нацелена на модернизацию промышленных предприятий и борьбу с борщевиком.

Белова добавила, что в Избирательную комиссию для регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области было предоставлено 204 подписи.

Как отметил председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, проведение выборов в Московской области является образцом губернаторских выборов.

Выдвинутые кандидаты на должность губернатора Московский области обязаны собрать и представить в Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований, то есть пройти так называемый муниципальный фильтр.

Решением Избирательной комиссии Московской области установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области.

Кандидат на должность губернатора Московской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 51 муниципальном районе и городском округе региона.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Ранее действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предоставил в Избирательную комиссию Московской области подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований для регистрации кандидатом на губернаторские выборы в сентябре. Кроме того, документы в Мособлизбирком подали выдвинутый от областного отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, выдвинутый от регионального отделения «Партии Роста» Борис Надеждин, кандидат от КПРФ Константин Черемисов.

После подачи документов начинается период проверки представленных подписей в поддержку выдвижения кандидатов. До 15 июля предполагается сформировать список кандидатов, которые действительно претендуют на то, чтобы избираться на должность губернатора Московской области.