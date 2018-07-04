РИАМО - 4 июл. Столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и ГБУ «Малый бизнес Москвы» запускают новый образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей – «Онлайн-академию МБМ», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В академии доступны две обучающих программы – Start и Progress. Они основаны на лучших бизнес-практиках. Слушатели курсов смогут освежить базовые знания в области продаж, анализа рынка, маркетинга, менеджмента, финансов, правовых основ, стратегии, личной эффективности.

«Обучение предпринимателей – одна из мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. Согласно нашим опросам, большинство начинающих и действующих предпринимателей предпочитают онлайн-обучение – более 52%, тогда как очную форму выбрали лишь 25%. Среди тем наиболее популярными оказались маркетинг и продажи, бухгалтерский учет, налоги и инвестиции», – сказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Каждый видеокурс «Онлайн-академии МБМ» состоит из 1-3 модулей. Каждый из них разбит на три видео-урока, длительностью около 20 минут каждый. Такой формат позволяет осваивать программу в любое удобное время, независимо от местонахождения. При успешном прохождении всей программы слушатель имеет возможность получить сертификат. Подробная информация о проекте доступна на сайте

Ежегодно в столице проводится больше тысячи бесплатных обучающих семинаров и мастер-классов, на которых выступают опытные эксперты и успешные предприниматели в сфере digital-продвижения, CRM и других. Мероприятия в среднем посещают более 40 тысяч человек.