РИАМО - 4 июл. Железнодорожники за один день предотвратили в Московской области два столкновения поездов с грузовыми автомобилями, заглохшими на путях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Инциденты произошли во вторник, 3 июля.

«Днем на перегоне Гривно – Львовская Курского направления машина выехала на пути и заглохла. Дежурный по переезду незамедлительно включил сигнал, оповещающий приближающиеся поезда о препятствии на пути. Благодаря оперативной работе дежурного работника удалось своевременно остановить приближающийся к переезду пассажирский поезд», – говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел вечером на Белорусском направлении МЖД – фура заглохла на переезде на перегоне Голицыно – Звенигород. Действия дежурного также позволили вовремя остановить пригородный поезд.

С начала года на переездах, расположенных в границах МЖД, по вине водителей произошло 26 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадало 38 человек, из которых 12 – погибли. Количество ДТП к уровню прошлого года увеличилось более чем в два раза (в январе – июне 2017 года зафиксировано 12 ДТП).