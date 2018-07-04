РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В Подольске по результатам работы административной комиссии было приведено в надлежащее состояние более 100 объектов горокруга с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С начала текущего года в Подмосковье вступил в силу закон по созданию административных комиссий в муниципалитетах, которые рассматривают дела о правонарушениях в сфере благоустройства. В состав административной комиссии Подольска входят 15 человек.

«Административной комиссией городского округа Подольск с начала года вынесено 110 постановлений в отношении физических лиц, садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и гаражно-строительных кооперативов за нарушения законодательства Московской области в сфере благоустройства. Так, по результатам работы комиссии за истекший срок приведено в надлежащее состояние более 100 объектов на территории округа», - говорится в сообщении.

Члены комиссии могут составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан по нарушению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха, и другим нарушениям. Также сотрудники могут составлять протоколы в отношении должностных и юридических лиц.

«Деятельность административных комиссий позволяет органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов иметь реальные рычаги воздействия на нарушителей, оперативно привлекать их к ответственности и заниматься профилактикой правонарушений», – заключается в материале.