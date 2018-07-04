РИАМО - 4 июл. Заместитель председателя Московской областной думы, кандидат от КПРФ Константин Черемисов подал документы в Избирательную комиссию Московской области для регистрации кандидатом на должность губернатора Подмосковья, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Главные вопросы, которые в программе обозначены, - это в первую очередь решение социальных проблем, которые остались на территории Московской области, которые сегодня до сих пор не решены», - сказал журналистам Черемисов.

Он добавил, что в предвыборную программу входят такие вопросы, как решение проблем с дольщиками на территории Подмосковья, возвращение бесплатного проезда для подмосковных пенсионеров на общественном транспорте в Москве, вопрос экологии, создание рабочих мест и другие.

Черемисов добавил, что для регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области было предоставлено в Мособлизбирком 205 подписей.

Выдвинутые кандидаты на должность губернатора Московский области обязаны собрать и представить в Мособлизбирком подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований, то есть пройти так называемый муниципальный фильтр.

Решением Избирательной комиссии Московской области установлено, что в поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора Подмосковья должно быть собрано и представлено 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области.

Кандидат на должность губернатора Московской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 51 муниципальном районе и городском округе региона.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Ранее действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предоставил в Избирательную комиссию Московской области подписи депутатов и избранных глав муниципальных образований для регистрации кандидатом на губернаторские выборы в сентябре. Кроме того, документы в Мособлизбирком подали выдвинутый от областного отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, выдвинутый от регионального отделения «Партии Роста» Борис Надеждин.

После подачи документов начинается период проверки представленных подписей в поддержку выдвижения кандидатов. До 15 июля предполагается сформировать список кандидатов, которые действительно претендуют на то, чтобы избираться на должность губернатора Московской области.