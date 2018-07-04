РИАМО – 4 июл. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за полгода увеличила перечисления в бюджет страны на 26,1%, до 2,627 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

«За шесть месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,627 триллиона рублей», – сообщается в материалах ведомства.

В 2017 году объем перечислений за шесть месяцев составлял 2,084 триллиона рублей.

Как уточняется в материале, за июнь текущего года было перечислено в бюджет 487,36 миллиарда рублей.