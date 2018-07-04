РИАМО - 4 июл. Движение автотранспорта по участку Душинской улицы в Москве ограничили до 30 октября в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей. Участок: Душинская улица от дома 9 до дома 20. Период: со 2 июля по 30 октября», – говорится в сообщении.

Для движения перекрыли одну полосу, но для проезда обустроили временные уширения. Ограничение действует в этот период круглосуточно.