РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В подмосковном Дзержинском к сентябрю 2018 года проведут работы по благоустройству площади у Торгового центра, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Настоящее преображение ожидает одно из главных мест притяжения горожан — площадь у Торгового центра. Сейчас проходит аукцион по выбору подрядной организации, которой предстоит выполнить ряд определенных работ. Фирма должна приступить к работам в августе, а закончить их в сентябре», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по благоустройству, транспорту, связи и дорожной деятельности городской администрации Елены Андрюниной, подрядчики проведут мелкий ремонт двух лестниц с установкой пандусов, ремонт двух подпорных стенок, заменят ограждения у Торгового центра, сделают оформление центральной клумбы плиткой с надписью «ДЗР-1380» и продолжение плиточного тротуара между Торговым центром и улицей Лермонтова.

Также проведут обустройство детской площадки с тартановым покрытием и новыми малыми архитектурными формами.

«В прошлом году новая современная детская площадка появилась неподалеку от сцены. В этот раз мы обратим внимание на вторую площадку, находящуюся чуть дальше», - добавила Андрюнина.