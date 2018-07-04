РИАМО - 4 июл. Управляющая компания провела ремонт в подъезде жилого дома в подмосковном Можайске после замечаний инспекторов Госжилинспекции региона, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Управляющая организация МУП «М ГЖУ» из города Можайск в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении ремонтных работ в подъезде многоквартирного дома №32 в поселке Медико-инструментального завода», - сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Инспекторы проверили обстановку в подъезде после поступившей к ним жалобы жителя дома. Собственник указывал на неудовлетворительное состояние напольного покрытия, разрушение окрасочного слоя на стенах, потолках и оконных рамах в подъезде.

По результатам проверки муниципальной управляющей организации было предписано провести ремонтные работы напольных покрытий в местах разрушений, восстановить окрасочный слой на оконных рамах, стенах и потолках в подъезде дома.

Управляющая компания устранила нарушения, но директор МУП «М ГЖУ» решением мирового судьи был оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Управляющая компания обязана соблюдать нормы содержания подъездов и входных групп в каждом многоквартирном доме, где она работает, вне зависимости от того, много или мало домов в ее управлении, новостройка это или дом-ветеран», - напомнил Соков.