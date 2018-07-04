РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. На защите проектов губернаторской премии «Наше Подмосковье» циркачи из Балашихи представили свою детскую студию «13 метров», говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«Цель проекта – приобщение детей к цирковой культуре, развитие интереса к цирку. Наша зада – выпускать из своих стен специалистов в цирковой области, в том числе в области гимнастики, эквилибристики, акробатики и жонглирования», – сказал руководитель студии Сергей Смирнов.

Он напомнил, что в 2016 году студия уже выигрывала премию «Наше Подмосковье».

Защита проектов проходит в Многофункциональном центре (МФЦ) Балашихи 4 и 5 июля. Для тех, кто не успеет презентовать свои проекты, в доме правительства Московской области в Красногорске будут организованы дополнительные дни с 17 по 20 июля.

«Видно, что участники премии готовились к выступлению, их презентации проработаны. Много проектов, связанных с экологией, со спортом, с культурой. Мне понравились проекты, связанные с профориентацией подрастающего поколения. Наша задача – помочь этим проектам в дальнейшем развитии. У балашихинцев большие шансы на получение премии», – сказал член совета по присуждению премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» Олег Стогов.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона.