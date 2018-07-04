РИАМО - 4 июл. Муниципалитетам Московской области рекомендовали разработать программу модернизации водопроводов в многоквартирных домах, на эти цели муниципалитеты смогут получить софинансирование из бюджета региона, сообщил в среду журналистам председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый.

«Мы выявили ряд проблем, связанных с вторичным загрязнением питьевой воды в Московской области. Если мы получаем питьевую воду из Москвы, строим водозаборы, то получаем из этого источника чистую воду, которая проходит все тесты Роспотребнадзора. Другое уже дело — вода в квартиры попадает по загрязненным трубам, которые под землей и которые в домах. Мы дали рекомендации муниципалитетам разработать программу модернизации внутренних сетей водоснабжения», - сказал Коханый.

Он отметил, что на модернизацию водопроводов муниципалитеты Подмосковья смогут получить софинансирование из бюджета области.

«Еще важной проблемой также является наличие в Подмосковье бесхозных водяных скважин и скважин, которые не оформляют в собственность. Здесь ряд проблем, мы предложили Минэкологии и министерству ЖКХ разработать план по решению этой проблемы», - отметил Коханый.

К концу текущего года в Подмосковье планируют построить 109 станций водоочистки, что позволит обеспечить 94% населения качественной водой из-под крана.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.