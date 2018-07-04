РИАМО - 4 июл. На всем общественном транспорте Подмосковья по одной банковской карте возможно оплатить до четырех поездок, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Теперь по одной бесконтактной банковской карте или с мобильных устройств оплатить проезд на наземном общественном транспорте Подмосковья можно за четырех человек на одном рейсе. Ранее, с момента запуска оплаты банковской картой или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты), можно было оплатить только одну поездку на одном рейсе», – говорится в сообщении.

Тестирование возможности оплаты до четырех поездок одной бесконтактной банковской картой или гаджетами на одном рейсе проходило в течение трех месяцев на пяти разных маршрутах Московской области. Пилотный проект оказался успешным, и его решено тиражировать на все транспортные средства областных перевозчиков.

Теперь оплатить единовременно несколько поездок можно на всех 10 тысячах транспортных средств областных перевозчиков, из них около 5 тысяч – это автобусы «Мострансавто» и еще около 5 тысяч – коммерческих перевозчиков.

«Нововведение сделает проезд на общественном транспорте Подмосковья еще более удобным, теперь один человек может оплатить проезд, например, за всю свою семью», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.

Оплата проезда на подмосковном общественном транспорте доступна любым способом: картой «Стрелка» и объединенной картой «Стрелка/Тройка», банковской картой с бесконтактной технологией, а также с помощью мобильных устройств. При этом стоимость проезда по карте «Стрелка» и по банковской карте значительно дешевле, чем за наличные. При расчете на городских маршрутах по регулируемым тарифам таким способом поездка обходится в 32,92 рубля, что на 30% дешевле по сравнению с тарифом, действующим при оплате наличными – 48 рублей.