РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В микрорайоне Климовск Подольска на улице Мичурина подрядчик завершил установку бортового камня на 97%, после завершения работ по обустройству подходов начнется укладка асфальта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице Мичурина продолжаются работы по ремонту асфальтового покрытия и обустройству парковочных карманов. В настоящее время (на 4 июля – ред.) на 97% выставлен бортовой камень, проводится работа по обустройству подходов, после чего начнутся работы по укладке нового асфальтового покрытия», – говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, построить тротуар или пешеходный переход, жители смогут решить на портале «Добродел».