РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. В подмосковном Королеве 5 июля временно отключат электричество в домах на некоторых улицах микрорайона Валентиновка, света не будет с 9:30 до 10:30, а также с 16:00 до 16:30, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы горокруга в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется улиц в микрорайоне Валентиновка.

«В связи с ремонтом опоры воздушных линий электропередачи будет производиться временное отключение электроэнергии 5 июля с 9:30 до 10:30, а также с 16:00 до 16:30 по следующим адресам: улица Зубова, улица Пашенной, улица Театральная, улица Щепкина, улица Яблочкиной», – говорится в сообщении.

Также в этот день света не будет на улице Спортивной с 10:00 до 17:00.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.