РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить около 500 тысяч рублей на установку покрытия и карусели на одной из детских площадок на улице Комсомольская, сообщается на сайте госзакупок.

По данным проекта контракта, муниципальное казенное упреждение «Центр торгов» разместило закупку на выполнение работ по устройству покрытия из модульной плитки на детской игровой площадке по улице Комсомольская, дом 79. Начальная (максимальная) цена контракта – 468 679,44 рублей. Источник финансирования –бюджет городского округа Подольск.

Заказчиком закупки является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации горокруга. В ходе работ подрядчик доложен будет демонтировать и установить карусель, скамейки, урны, а также установить покрытие из модульной плитки.