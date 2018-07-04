РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. В жилом комплексе «Новоград Павлино» в подмосковной Балашихе к 2021 году планируют построить школу на 1 600 мест, сообщил руководитель строительства микрорайона группы компаний «МИЦ» Марк Рябков.

«Всего в микрорайоне планируется строительство двух школ на 1 600 мест каждая. Первое учебное заведение будет введено в эксплуатацию до 2021 года, сроки строительства второй школы пока не установлены», - сказал Рябков.

Он добавил, что в новом микрорайоне также планируется строительство пяти детских садов на 150 мест каждый. Первый из них уже готов на 90%. Завершены все наружные работы, установлены инженерные системы, благоустроена территория. В настоящий момент застройщик готовится к поставке оборудования.

С 2013 года в Балашихе было построено 28 детских садов общей вместимостью около 5 тысяч человек.