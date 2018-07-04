РИАМО - 4 июл. Летнее ограничение на проезд большегрузов по федеральным трассам Подмосковья вступит в силу с 5 июля, эта мера касается, в частности, федеральной трассы М-7 «Волга», говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

«Ограничение будет действовать с 5 июля по 31 августа при температуре свыше 32 градусов и коснется только тех транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Эта мера позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог и является ежегодной», - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать в летний период на всех федеральных автодорогах с асфальтобетонным покрытием, в том числе на территории Подмосковья — это М-7 «Волга».

При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов движение тяжеловесных транспортных средств будет разрешено только в ночное время в период с 22:00 до 10:00.

При этом «социальные» виды перевозок, в частности продуктов и лекарственных препаратов, а также транспортировка топлива, почты и других общественно-значимых грузов, под действие ограничения попадать не будут. Ограничение не распространяется и на пассажирские перевозки, работу экстренных служб и транспортировку грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.