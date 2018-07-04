РИАМО - 4 июл. В столице сотрудники Росгвардии для предотвращения ДТП с пьяным водителем применили табельное оружие, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

На Алтуфьевском шоссе сотрудники вневедомственной охраны приняли меры по остановке автомобиля Ford, который создавал аварийную ситуацию, двигаясь по встречной полосе с выключенными фарами.

«Сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль и потребовали от водителя выйти из машины. Нетрезвый водитель проигнорировал требование и, едва не совершив наезд на сотрудника Росгвардии, попытался скрыться. Сотрудник Росгвардии после предупредительного выстрела в воздух произвел один выстрел по колесам автомобиля», – говорится в сообщении.

В результате транспортное средство было остановлено, злоумышленник не пострадал. Его задержали и передали в полицию.

Нарушителем оказался 29-летний уроженец ближнего зарубежья, который ранее был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.