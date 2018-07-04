РИАМО – 4 июл. Тело бывшей героини шоу «Дом-2» Полины Лобановой обнаружили в ванной в чужой квартире, передает в среду РЕН ТВ.

«Тело бывшей участницы «Дома-2» Полины Лобановой обнаружили в ванной. Об этом сообщила ее сестра Василиса», – говорится в сообщении.

По некоторым данным, причиной смерти могла стать передозировка запрещенными веществами.

1 июля девушке исполнилось 20 лет. Ее нашли в чужой квартире. Причины смерти Лобановой будут установлены после проведения медицинской экспертизы.

Полина Лобанова пришла на проект «Дом-2» 14 октября 2017 года. В реалити-шоу девушка пыталась построить отношения с Ярославом Чертковым и Дмитрием Талыбовым. Сестра Лобановой Василиса также приходила на «Дом-2», но только в качестве гостьи. Она умоляла Полину покинуть скандальную телестройку, чтобы не позорить их семью.

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