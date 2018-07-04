РИАМО - 4 июл. В подмосковных библиотеках, которые перевели на новый формат работы, разрешили сидеть на подоконниках, в 2018 году на новый формат собираются перевести все центральные библиотеки региона, сообщила РИАМО в среду министр культуры Московской области Оксана Косарева.

«Библиотеки, которые участвовали в программе переформатирования, там очень много народу, особенно детей, потому что детям все интересно, удобно, когда можно полазить, взять книжку и расположиться на подоконнике, эти все форматы очень привлекательны, потому что дома не всегда разрешают сидеть на подоконнике, а у нас сейчас в библиотеках, которые перешли на новый формат работы, создаются условия неформатные, чтобы было комфортно и удобно. То есть там, где новые форматы внедряются, там рост есть», - сказала Косарева.

Она добавила, что программа перевода библиотек на новый формат продолжается и в этом году.

«В этом году у нас задача, чтобы в проекте участвовали все центральные библиотеки, потому что мы работали с 10 библиотеками в прошлом году, у нас их больше 60», - отметила министр.

По ее словам, библиотека уже давно превратилась в многофункциональное пространство.

«Современная библиотека – это не только программное обеспечение, электронный каталог, но и уютное пространство, где можно комфортно и приятно провести время с друзьями за игрой, чтением или просто за чашкой кофе. Это место, где регулярно проходят выставки, лекции, семинары, мастер-классы, концерты, встречи. Гармонично сочетаются современное творчество и традиционное искусство», — добавила Косарева.

В Московской области насчитывается 1038 библиотек, в которых записаны 1,8 миллиона читателей. Консолидированный книжный фонд государственных и муниципальных библиотек составляет более 23 миллионов книг. На комплектование книжного фонда из бюджетов разного уровня в 2018 году направлено 181,6 миллиона рублей.