РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Общественную награду, медаль «За любовь и верность», вручили жителям подмосковного Красногорска супругам Бредневым, прожившим в браке 25 лет, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В среду в Красногорском управлении ЗАГС состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню семьи, любви и верности, в нем приняли участие пять пар, проживших 25 и 50 лет в браке. Супругам Михаилу и Ирине Бредневым была вручена общественная российская награда – медаль «За любовь и верность».

«Все свое профессиональное и личное время семья Бредневых отдает развитию спорта среди инвалидов. Михаил в 2000 году в составе сборной России стал чемпионом Паралимпийских игр в Сиднее. Он старший тренер Московской области по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России», – сказал ведущий мероприятия.

Ирина Бреднева разделяет интересы мужа и поддерживает его. Она – вице-президент Федерации спорта слепых, возглавляет отдел Московской областной организации Всероссийского общества слепых.

Она поделилась рецептом семейного счастья.

«В семье главное – взаимопонимание, терпение и любовь. Нужно принимать своих супругов такими, какие они есть. Не пытаться их изменить», – сказала Бреднева.

Она подчеркнула, что важно помогать родным следовать выбранным им путем.

«Мой супруг – инвалид детства. Для меня он – образец настоящего мужчины: мужественный, стойкий, целеустремленный. Несмотря на болезнь, он имеет множество наград и стремится к новым вершинам», – отметила Бреднева.

Супруги воспитывают двоих сыновей.