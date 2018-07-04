РИАМО - 4 июл. Движение по улице Станционной в подмосковной Дубне ограничат с 4 по 12 июля с 22:00 до 6:00 из-за строительства моста через Волгу, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи со строительством моста через реку Волгу в городе Дубне будет перекрыто движение транспорта по улице Станционной с 4 по 12 июля с 22:00 до 6:00», - говорится в сообщении.

Ограничения движения необходимы для проведения работ по устройству монолитной плиты проезжей части мостового перехода.

Общая протяженность моста через Волгу с четырьмя полосами движения составит почти 2 километра. Перспективная пропускная способность объекта составит свыше 24 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью 80 километров в час.

Сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад, а также мостовой части с русловым пролетом. Предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками.

Мост соединит две части города, разделенные рекой, и тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.