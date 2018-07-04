Выпускник Руслан Салимгареев из Химок всего за сутки стал звездой всероссийского масштаба. С момента запуска ЕГЭ в 2009 году он первым среди школьников Московского региона получил максимальный балл сразу по четырем предметам. До него в 2013 году это удалось лишь выпускнику из Кирова. Как нужно готовиться к ЕГЭ, и возможно ли создать «таблетку молодости», выпускник рассказал в беседе с РИАМО.
Школьник из Лобни, задавший вопрос Путину: «Из‑за экзаменов мне пришлось бросить футбол» >>
Все выучить невозможно
Руслан Салимгареев из Химок – воспитанник одной из сильнейших столичных школ с математическим уклоном. В прошлом году школа № 179 заняла третье место в рейтинге топ-500 школ России, опубликованном Министерством образования и науки РФ. Учащиеся этой школы регулярно занимают призовые места на городских и всероссийских олимпиадах. Руслан неоднократно брал золото на олимпиадах по астрономии, математике, физике и биологии.
На ЕГЭ выпускник сдавал русский язык, математику, биологию и химию. К экзаменам в основном готовился сам, только по биологии за месяц до экзамена взял репетитора.
«Мощная подготовка к математике и русскому языку у нас велась в школе. Кроме того, я готовился самостоятельно: внимательно изучал пробники и демонстрационные пособия», - рассказал Руслан.
По словам Руслана, ему всегда хорошо давались математика и физика, и, хотя он учился в математическом классе, также любил биологию и химию.
Один день с 5‑летней рекордсменкой из Химок: 507 приседаний и уроки вокала >>
Подготовка к поступлению и съемки для ТВ
По словам Руслана, главный враг на ЕГЭ – паника и волнение. Они могут подставить подножку в самый важный момент, заставить забыть даже то, что хорошо знаешь.
По его словам, ажиотажу в СМИ удивились одноклассники и друзья, а родственники были рады, но они и не сомневались, что баллы будут высокими.
Сейчас мама Руслана помогает ему распределять время между подготовкой к вступительному экзамену и съемкам на телевидении.
Главное для юноши — это поступление в МГУ. По его признанию, во время учебы в школе он во многом старался брать пример со старшей сестры.
«Моя сестра закончила Московский архитектурный институт. Туда было очень сложно поступить, но она смогла это сделать с первого раза. У меня есть шанс повторить ее успех. Надеюсь, высокие баллы позволят это сделать», - говорит юноша.
Школьник‑трейдер из Воскресенска: «Кто‑то играет в компьютерные игры, а я – на бирже» >>
МГУ и таблетки от старости
«Одно время в детстве я хотел стать учителем русского языка как иностранного. Мне было очень интересно учить людей чему-то новому. Но сейчас мне не менее интересно учиться самому, поэтому свое будущее хочу связать с наукой», - рассказывает Руслан.
Он уже подал документы на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Мне с детства нравилась биология. Мои родители получили биологическое образование в МГУ, а мама привила мне любовь к этому предмету. Плюсы факультета, который я выбрал, в том, что там можно заниматься биологией, но при этом не терять математическую специализацию», - объясняет выпускник.
По словам Руслана, ему гравятся смелые цели, которые ставит перед собой биоэнженерия. Например, он уверен, что в будущем разработки ученых смогут продлить жизнь человека, причем появиться они могут именно в России. Так, декан факультета биоинженерии МГУ, академик РАН Владимир Скулачев уже много лет ведет работу по созданию «таблеток от старости».
Один день с самой сильной девочкой в мире. ФОТО>>
Любимый герой и планы на лето
Руслан обожает читать, его любимые произведения – «Иллюзии» Ричарда Баха и «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.
«Мне нравилось читать Сэлинджера в некоторых жизненных ситуациях. Иногда я выделял для себя некоторые моменты, но в целом с героем себя не ассоциировал», - поделился Руслан.
А любимым фильмом школьника стал «Мой класс» режиссера Екатерины Еременко, который показывал классный руководитель. В нем рассказываются жизненные истории выпускников физико-математического класса, совсем как у Руслана, так что судьбу каждого героя можно примерить на себя.
«В августе постараюсь хорошенько отдохнуть перед началом студенческой жизни, чтобы с новыми силами приниматься за учебу», — добавил Руслан.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии