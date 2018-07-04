Выпускник Руслан Салимгареев из Химок всего за сутки стал звездой всероссийского масштаба. С момента запуска ЕГЭ в 2009 году он первым среди школьников Московского региона получил максимальный балл сразу по четырем предметам. До него в 2013 году это удалось лишь выпускнику из Кирова. Как нужно готовиться к ЕГЭ, и возможно ли создать «таблетку молодости», выпускник рассказал в беседе с РИАМО.

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Все выучить невозможно

Руслан Салимгареев из Химок – воспитанник одной из сильнейших столичных школ с математическим уклоном. В прошлом году школа № 179 заняла третье место в рейтинге топ-500 школ России, опубликованном Министерством образования и науки РФ. Учащиеся этой школы регулярно занимают призовые места на городских и всероссийских олимпиадах. Руслан неоднократно брал золото на олимпиадах по астрономии, математике, физике и биологии.

На ЕГЭ выпускник сдавал русский язык, математику, биологию и химию. К экзаменам в основном готовился сам, только по биологии за месяц до экзамена взял репетитора.

«Мощная подготовка к математике и русскому языку у нас велась в школе. Кроме того, я готовился самостоятельно: внимательно изучал пробники и демонстрационные пособия», - рассказал Руслан.

«Многие пытаются перед экзаменом выучить все, но все выучить невозможно. Ближе к ЕГЭ нужно более тщательно прорабатывать те темы и решать задачи, которые попадаются в пробниках чаще всего», — советует он.

По словам Руслана, ему всегда хорошо давались математика и физика, и, хотя он учился в математическом классе, также любил биологию и химию.

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Подготовка к поступлению и съемки для ТВ

© личный архив

По словам Руслана, главный враг на ЕГЭ – паника и волнение. Они могут подставить подножку в самый важный момент, заставить забыть даже то, что хорошо знаешь.

«Старайтесь меньше думать об экзамене, не придавать ему большого значения. Если заранее настроиться на то, что ЕГЭ определяет всю дальнейшую жизнь, потом очень сложно избавиться от этой мысли», — говорит Руслан.

По его словам, ажиотажу в СМИ удивились одноклассники и друзья, а родственники были рады, но они и не сомневались, что баллы будут высокими.

Сейчас мама Руслана помогает ему распределять время между подготовкой к вступительному экзамену и съемкам на телевидении.

Главное для юноши — это поступление в МГУ. По его признанию, во время учебы в школе он во многом старался брать пример со старшей сестры.

«Моя сестра закончила Московский архитектурный институт. Туда было очень сложно поступить, но она смогла это сделать с первого раза. У меня есть шанс повторить ее успех. Надеюсь, высокие баллы позволят это сделать», - говорит юноша.

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МГУ и таблетки от старости

«Одно время в детстве я хотел стать учителем русского языка как иностранного. Мне было очень интересно учить людей чему-то новому. Но сейчас мне не менее интересно учиться самому, поэтому свое будущее хочу связать с наукой», - рассказывает Руслан.

Он уже подал документы на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Мне с детства нравилась биология. Мои родители получили биологическое образование в МГУ, а мама привила мне любовь к этому предмету. Плюсы факультета, который я выбрал, в том, что там можно заниматься биологией, но при этом не терять математическую специализацию», - объясняет выпускник.

По словам Руслана, ему гравятся смелые цели, которые ставит перед собой биоэнженерия. Например, он уверен, что в будущем разработки ученых смогут продлить жизнь человека, причем появиться они могут именно в России. Так, декан факультета биоинженерии МГУ, академик РАН Владимир Скулачев уже много лет ведет работу по созданию «таблеток от старости».

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Любимый герой и планы на лето

© личный архив

Руслан обожает читать, его любимые произведения – «Иллюзии» Ричарда Баха и «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.

«Мне нравилось читать Сэлинджера в некоторых жизненных ситуациях. Иногда я выделял для себя некоторые моменты, но в целом с героем себя не ассоциировал», - поделился Руслан.

А любимым фильмом школьника стал «Мой класс» режиссера Екатерины Еременко, который показывал классный руководитель. В нем рассказываются жизненные истории выпускников физико-математического класса, совсем как у Руслана, так что судьбу каждого героя можно примерить на себя.

«В августе постараюсь хорошенько отдохнуть перед началом студенческой жизни, чтобы с новыми силами приниматься за учебу», — добавил Руслан.

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