РИАМО (СТУПИНО) - 4 июл. В среду в трех населенных пунктах городского округа Ступино ликвидировали четыре объекта несанкционированной торговли, сообщил Ступинскому информагентству начальник отдела потребительского рынка и услуг комитета по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству Андрей Мартынов.

«Четыре объекта несанкционированной торговли ликвидировали сегодня (4 июля – ред.) в поселке Михнево, деревнях Матвейково и Беспятово. В Михневе были демонтированы самовольно установленные тонар и павильон, в Матвейкове – киоск, в Беспятове – овощная база. Специально созданная бригада разобрала и вывезла элементы незаконных конструкций. Администрация округа продолжает работу по выявлению других объектов несанкционированной торговли», – сказал Мартынов.

По данным агентства, в рейде по ликвидации объектов несанкционированной торговли приняли участие также представители службы участковых уполномоченных ОМВД России по городскому округу Ступино.