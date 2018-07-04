РИАМО - 4 июл. По итогам внеплановых проверок торговых центров в Подмосковье выявили свыше 1,1 тысячи объектов, работающих с нарушениями требований пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники МЧС до 30 июля проводят в Подмосковье внеплановые проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах и объектах с массовым пребыванием людей. Всего в регионе насчитывается 1212 торговых и торгово-развлекательных центров.

«В рамках кампании по проверкам торгово-развлекательных центров проведено 1133 внеплановых проверки сотрудниками органов надзорной деятельности и 645 проверок совместно с органами прокуратуры. Основной акцент был сделан на проверку путей эвакуации и систем противопожарной защиты. В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлен 1171 объект с нарушениями требований пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

В том числе в 352 объектах отсутствовала или была неисправна система пожарной сигнализации; в 326 объектах - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; в 132 объектах - система пожаротушения. В 588 объектах пути эвакуации находились в неудовлетворительном состоянии.

В 57 торгово-развлекательных центрах устранение выявленных нарушений возможно только при реконструкции. Также выявлено 14 объектов, функционирующих без разработанных и согласованных с МЧС специальных технических условий. Три объекта не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию.

Всего было выявлено 8110 нарушений, 786 устранено. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 226 юридических лиц и 571 должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности. Руководителям юридических лиц вручены предписания по устранению нарушений.

Кроме того, органы прокуратуры приняли решение направить в суд материалы проверок в отношении четырех ТЦ для рассмотрения вопроса о приостановке их деятельности.

В ходе надзорных мероприятий в торговых комплексах распространили более 10 тысяч памяток и листовок на противопожарную тематику.