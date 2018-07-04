РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Дорожные работы на улице Орджоникидзе в Балашихе выполнены более чем на половину, сообщил начальник управления дорог, транспорта и связи городской администрации Владимир Головин.

«На улице Орджоникидзе в Балашихе по губернаторской программе проводится ремонт дороги общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время ремонт этой дороги выполнен более чем на 50%», – сказал Головин.

Он добавил, что в рамках ремонта также будет заменен бордюр длиной более 3 тысяч метров. При благоприятных погодных условиях благоустройство планируется завершить в течение 7-10 дней.

На данный момент работы по ремонту дорог в городе проводятся на семи улицах. Всего в 2018 году планируется отремонтировать 53 дороги, более 40 из которых находятся в частном секторе.