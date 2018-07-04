РИАМО - 4 июл. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила спортсмена из Подмосковья Тимофея Чалого до международных соревнований, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

IAAF направила письмо в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В обращении представлена информация о получении допуска для выступлений на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год для восьми российских легкоатлетов. В их числе оказался представитель Московской области Тимофей Чалый, специализирующийся на барьерном беге на 400 метров.

«Здорово, что еще один представитель нашего региона сможет посоревноваться с конкурентами на международном уровне. Буквально недавно в Жуковском завершились соревнования «Мемориала Знаменских» (состязания проходили с 30 июня по 1 июля – ред.), где Тимофей Чалый завоевал золото в своей дисциплине. Это свидетельствует об отличной форме барьериста, поэтому сейчас эти новости будет для него очень кстати», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Всего в нынешнем году допуски на выступление на международных стартах в нейтральном статусе получили 67 российских легкоатлетов. Выступления россиян под нейтральным флагом связаны с тем, что ВФЛА до сих пор не восстановлена в правах.

«Хотелось бы, чтобы ВФЛА как можно быстрее восстановили в правах, и спортсмены смогли уже полноценно выступать на международных первенствах: под российским флагом и гимном», – заключил Терюшков.