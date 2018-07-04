РИАМО - 4 июл. Трехэтажный Центр инновационного творчества молодежи площадью около 1,3 тысячи квадратных метров введут в эксплуатацию после реконструкции в подмосковном Реутове, у здания появился еще один этаж и техническое помещение, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Минстроем Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Центра инновационного творчества молодежи, расположенного в городе Реутов на улице Ленина, дом 20А, в котором проводилась реконструкция», - сообщил министр стройкомплекса области Руслан Тагиев.

По его словам, в рамках реконструкции провели перепланировку помещений подвала, первого и второго этажей, был надстроен третий этаж и техническое помещение. Общее количество учащихся после завершения реконструкции составит 92 человека.

Площадь трехэтажного центра составляет около 1,3 тысячи квадратных метров. Все помещения оборудованы необходимым набором мебели, техники и технологического оборудования.

Учреждение дополнительного образования предназначено для всех возрастных групп населения. Заказчиком объекта выступило МБУ «Дом детского творчества».