РИАМО - 4 июл. В новой Москве планируют увеличить протяженность сети трамвайного транспорта, к 2035 году на этой территории появится до 178 километров трамвайных линий, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Увеличение общей протяженности сети легкого рельсового транспорта на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы значительно улучшит возможности пассажирских перевозок. Уже к 2025 году протяженность трамвайных линий может составить 48 километров, а к 2035 году – до 178 километров», – сообщил руководитель департамента Владимир Жидкин.

Сооружение линий легкого рельсового транспорта планируются по следующим направлениям: Остафьево – поселение Щербинка (общей протяженностью около 26 километров), в поселок Коммунарка (общей протяженностью около 12 километров), проектируемая станция метрополитена «Мамыри» – городской округ Троицк (общей протяженностью около 24 километров).

Помимо этого, построят на участке: Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево – городской округ Троицк (общей протяженностью около 18 километров), поселение Московский – деревня Зименки (общей протяженностью около шесть километров), поселок Коммунарка – деревня Андреевское (общей протяженностью около семи километров).

А также от станции метро «Саларьево» – город Московский – поселок Марьино (общей протяженностью около 30 километров), поселение Рязановское – деревня Андреевское – деревня Десна – поселок Филимонки (общей протяжённостью около 30 километров).

«Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, в конце прошлого года одобрила проект планировки трамвайной линии от автодороги Солнцево – Бутово – Видное до Троицка», – сказал Жидкин.

По его словам, проект планировки предусматривает строительство четырех разворотных колец и 14 пар остановок.

Трамвайная линия будет обособленной, в местах ее пересечения с автодорогами будут установлены светофоры, обеспечивающие приоритетное движение трамвая. Линию могут построить в 2022 году.