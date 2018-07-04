РИАМО - 4 июл. От москвичей поступило уже более 16 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на сентябрьских выборах мэра города, сообщил РИАМО в среду председатель Мосгордумы, руководитель рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы Алексей Шапошников.

«16,3 тысячи предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра Москвы поступило от москвичей на сегодняшний день», - сказал Шапошников.

Он добавил, что Мосгоризбирком подписал соглашения с Калужской, Московской и Тульской областями о создании на их территориях «дачных» избирательных участков.

«Соглашения, которые сегодня заключены между Московской городской избирательной комиссией и избирательными комиссиями Московской, Калужской и Тульской областей – это очередной важный шаг, позволяющий гражданам голосовать по месту фактического нахождения», - подчеркнул собеседник агентства.

Шапошников отметил, что 9 сентября москвичи смогут комфортно проголосовать на выборах мэра за пределами столицы, не прерывая свой дачный сезон. В перспективе реализация соглашения между региональными избиркомами поможет им более активно взаимодействовать на всех уровнях выборов.

«Это знаковый момент для избирательной системы Российской Федерации», - заключил Шапошников.

Соглашение между Мосгоризбиркомом и избирательными комиссиями Московской, Калужской и Тульской областей предусматривает сотрудничество в рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 года. На территории Московской области будет расположено более 170 загородных избирательных участков для выборов мэра Москвы.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.