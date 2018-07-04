РИАМО – 4 июл. В подмосковных Луховицах 7 июля на стадионе «Спартак» пройдут двенадцатые летние сельские спортивные игры Подмосковья, в программе – соревнования дояров и механизаторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проводятся среди представителей сельскохозяйственной отрасли в три этапа. На первом определяются лучшие спортсмены муниципалитетов. На втором — сильнейшие атлеты региона. Заключительный этап выявит победителей на всероссийском уровне. Финал летних сельских спортивных игр пройдет в Курске со 2 по 7 августа.

«В программу соревнований этого года входят следующие направления: армрестлинг, гиревой спорт, легкая атлетика, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, соревнования дояров, соревнования косарей, соревнования механизаторов», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что это зрелищное мероприятие среди работников сельскохозяйственной отрасли проводится один раз в два года.

«Наша задача – развивать национальные виды спорта. Лапта – российский ответ бейсболу и крикету. По своей зрелищности она точно не уступает зарубежным аналогам. В целом этот турнир позволяет не только чтить традиции, но привлекать к занятию спортом широкие слои населения. На предстоящем мероприятии в Московской области ожидается около 500 участников, что еще раз говорит о значимости этих игр», – добавил Терюшков.