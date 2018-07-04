РИАМО - 4 июл. На станции «Улица Дмитриевского» Кожуховской линии метро активно ведутся архитектурно-отделочные работы, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, завершено строительство основных конструкций станции.

«На платформе станции выполняется укладка гранита, идет устройство вентиляционных каналов. Продолжается прокладка инженерных коммуникаций. Установлен эскалатор, смонтировано два из трех лифтов для маломобильных людей», – сказал Газизуллин.

Кожуховская линия метро строится на юго-востоке столицы. Она будет вводиться поэтапно. Первым планируется открыть участок с четырьмя станциями: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Первый участок планируется запустить до конца 2018 года. На втором этапе поезда поедут от «Косино» до «Нижегородской».