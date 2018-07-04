РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В июне 2018 года на полигоне ТБО «Торбеево» в городском округе Люберцы установили автоматизированную систему контроля процессами размещения отходов, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В течение июня на полигоне ТБО «Торбеево» установлена автоматизированная система АИС «Отходы-Полигон». Она осуществляет контроль и управление процессами размещения отходов на полигоне, ведение электронных талонов на размещение ТБО, сбор, обработку, хранение и передачу данных о въезде и выезде транспортных средств, массе ввозимых отходов в информационную систему министерства экологии и природопользования Московской области», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на полигоне проведены изыскания и разработан проект системы сбора и утилизации свалочного газа.

«ООО «Энит» – организация, эксплуатирующая полигон, планирует использовать свалочный газ в качестве топлива для газовых турбин с выработкой электро- и тепловой энергии. Основное оборудование будет изготовлено и установлено до конца 2018 года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год», – добавил Ружицкий.