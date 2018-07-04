РИАМО - 4 июл. Днем в среду в Москве порывы ветра усилились до 12 метров в секунду, температура в разных округах города составляет 15-19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 15 градусов, на территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 15-19 градусов, местами порывы южного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах Москвы также идет слабый дождь, температура составляет 15-18 градусов.