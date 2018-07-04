РИАМО – 4 июл. Медицинские работники Московской области стали призерами финального этапа Всероссийского конкурса врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Завершился финальный этап Всероссийского конкурса врачей. Всего в нем приняли участие 667 конкурсных работ представителей различных субъектов РФ. Среди призеров – наши подмосковные врачи», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» второе место занял Борис Никольский, который является заведующим отделением функциональной диагностики Подольской клинической больницы, а Павел Полупан – врач-стоматолог Московской областной стоматологической поликлиники – занял третье место в номинации «Лучший стоматолог».

«Московская область гордится своими специалистами. Поздравляю победителей, спасибо за ежедневную профессиональную работу. Ваш труд высоко оценен по праву», – сказал Марков.

Министр добавил, что за пять лет в регион пришли работать почти 5 тысяч врачей. В текущем году особое внимание уделяется вопросу привлечения на работу в Подмосковье специалистов первичного звена.