РИАМО – 4 июл. На 0,85 копейки вырос официальный курс евро к российской валюте и составил 73,70 рубля, передает в среду Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 0,85 копейки, до 73,70 рубля. Курс доллара увеличился на 0,73 копейки, до 63,22 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 0,79 копейки, составив 67,94 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом. Индекс Московской биржи вырос на 0,2% и составил 2306 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1151 пункта.