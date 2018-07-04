РИАМО - 4 июл. На пяти столичных парковках со шлагбаумами ввели бесплатный проезд из-за проведения профилактических работ, в то же время из-за ремонта по 14 июля будет недоступна парковка вблизи станции метро «Выхино», сообщается на сайте московского паркинга.

В начале июля завершились ремонтные работы на двух парковках со шлагбаумом по адресам: Рогожский вал, дом 2/50, и Щелковское шоссе, владение 100 (участок 3). Они доступны для всех автомобилистов и работают в стандартном режиме.

«Также на пяти парковках со шлагбаумом введен бесплатный проезд на время проведения профилактических работ: парковка у станции метро «Домодедовская» (Ореховый бульвар, владение 14), три парковки рядом со станцией метро «Теплый Стан» (дублер улицы Профсоюзная, участки 1, 2 и 3) и парковка на улице Новозаводская, владение 18, корпус 1. Добавим, что въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», — говорится в сообщении.

Со среды по 14 июля будет недоступна парковка вблизи станции метро «Выхино» на улице Вешняковской, владение 24-26, в связи с проведением ремонта.